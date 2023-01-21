Samsunspor, yarın lider Eyüpspor'a konuk olacak

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda lider Eyüpspor ile karşılaşacak.

İstanbul Eyüp Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Ligde 10 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda Pendikspor'u 2-0, Göztepe'yi 1-0, Tuzlaspor'u 2-1, Altaş Denizlispor'u 5-0, Adanaspor'u 2-1 ve Altay'ı 2-1 mağlup etti, Dyorex Boluspor ile 2-2, Ankara Keçiörengücü ve Yeni Malatyaspor ile 1-1, Bodrumspor ile 0-0 berabere kalarak 22 puan topladı.

Ligde 35 puanla 2. sırada yer alan Samsun ekibi, 41 puanı bulunan lider Eyüpspor'u mağlup ederek hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de liderle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

Samsunspor'da Kadeem Harris, Ali Ülgen, Yunus Emre Gültekin, Şener Kaya, Muhammet Ali Özbaskıcı ve Mücait Albayrak sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.





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