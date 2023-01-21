Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde özel eğitim alanında faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerinin (RAM) yöneticileri, ilçede yeni açılan rehberlik araştırma merkezini ziyaret etti.

Rehabilitasyon merkezi sahipleri Kemalettin Ağca, Hayati Ağca, Şaban Akça, Adnan Aci, Cemal Uyar, Burhan Pişkinel ve fizyoterapist Taha Ağca, RAM müdürü Hazım İşbilen'e çiçek takdim etti.

İşbilen ile sohbet eden ziyaretçiler, kurumun çalışmaları ve faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.





- Kaymakam Atar, Emirli Mahallesi'ni ziyaret etti

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Emirli Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Atar, ziyaretinde mahalle sakinleriyle sohbet etti, mahalle muhtarı Mustafa Kesici'den sorunları hakkında bilgi aldı.

Atar, devlet adına sorunları dinlemek üzere geldiğini belirterek, "Hizmet talep ve sorununuz olduğu zaman istediğiniz zaman bizi arayabilirsiniz. Biz, sizlerin olduğu yerde varız. Devletimizin kapıları sizlere sonuna kadar açık." dedi.

Ziyarette Atar'a İlçe Müftüsü Yakup Belen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük eşlik etti.





- Yakakent'te Türk halk müziği konseri düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Yakakent ilçesinde Türk halk müziği konseri gerçekleştirildi.

Yakakent Halk Eğitimi Merkezince Kozköy Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen konsere Kaymakam Abdüssamed Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

Koro şefi Hüseyin Çakıcı yönetimindeki konserde ev hanımı, esnaf ve emeklilerden oluşan "Yakakent Milli Konser Ekibi" sahne aldı.

Yakakent HEM Müdürü Ali Soylu, yaklaşık üç ay önce başladıkları çalışmaların sonucunda konser düzenlendiğini belirterek, "Çalışmalarımız konserlere dönüştükçe gurur ve mutluluğumuz da artıyor. Bu kapsamda sanatımıza verdiği değer ve büyük destekleri için Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Konserin sonunda Kaymakamı Kılıç, Çakıcı'ya çiçek verdi.







- Kavak Müftüsü Belen'den üç aylar ve Regaip Kandili mesajı

Kavak Müftüsü Yakup Belen, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belen, mesajında, recep, şaban ve ramazan aylarının rahmet dalgalarının başladığı, manevi huzur ve sükunun kalplere doğduğu aylar olduğunu belirtti.



Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili'nin Allah'ın kullarına bağışta bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok ecir verdiği rağbet gecesi olduğunu anlatan Belen, şunları kaydetti:



"Üç aylar manevi bir bereket mevsimidir. Rahmet, bereket ve mağfiret iklimin habercisi Regaib Kandili ile başlayan, içinde Hz. Muhammed'in İsra ve Miraç mucizesini yaşadığı Miraç, şaban ayının ortasına denk gelen Berat, ramazan ayının son on günü içinde yer alan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu değerli zaman dilimleri bulunmaktadır. İdrak edeceğimiz Regaib, arzu, istek, emel ve tutku anlamlarına gelmektedir. Bu vesile ile başta ilçemiz ve ülkemiz olmak üzere gönül coğrafyamızda yaşayan soydaş, vatandaş ve Müslüman kardeşlerimizle bütün İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyorum."





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