MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Alperen, Samsun'da konuştu:

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SAMSUN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan Alperen, "Küresel salgın sonrası 2022 yılında yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen Türkiye ekonomisi, dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ve G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başarmıştır." dedi.

Alperen, MÜSİAD Samsun Şubesi'nin Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen genel kurulunda yaptığı konuşmada, 13 binin üzerindeki üyeleri ve 60 bine yakın firmayla hem Türkiye ekonomisine katma değer sağladıklarını hem de yurt içi ve yurt dışında farklı iş birliklerinin geliştirilmesine önderlik ettiklerini söyledi.

MÜSİAD'ın küresel bir iş birliği ve sermaye platformu kadar gücünü zengin medeniyet değerlerinden ve Anadolu irfanından alan bir kalkınma hareketi olduğuna işaret eden Alperen, "Ahilik geleneğinin günümüzdeki temsilcileri olan MÜSİAD üyeleri, Ahilik şuuru ve kültürüyle yoğrularak hayatlarını düzenlerler. Yüksek teknoloji ile güzel ahlakı temel iki prensip olarak kabul eden MÜSİAD, dünya çapındaki güçlü ağımız, EXPO ve IBF gibi uluslararası inisiyatiflerimiz ve MÜSİAD Invest gibi yeni projelerimizle etkin ticari diplomasi aktörüdür. Aynı zamanda MÜSİAD'ımız, mazlum, mağdur ve muhacirlerin imdadına koşan müşfik bir insani diplomasi kuruluşudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni dönemiyle ilgili stratejik plan hazırladıklarını, bu plan doğrultusunda tüm insanlık için çalışamaya ve üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Alperen, şöyle konuştu:

"Küresel salgın sonrası 2022 yılında yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen Türkiye ekonomisi, dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ve G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başarmıştır. Gelişmiş ülkelerde resesyon ve stagflasyon senaryolarının konuşulduğu böylesi zorlu bir dönemde ekonomimizin büyümeye devam etmesi, Türkiye'nin dış şoklara karşı bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin açık göstergesidir. Önümüzde geçmek zorunda olduğumuz zorlu ve keskin kavşaklar var. Hep birlikte bu kavşakları geçerek Cumhuriyet'imizin 100. yılında ve Türkiye Yüzyılı'nın hemen başında yeni bir şahlanış dönemine başlayacağımıza inanıyoruz."

MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül ise büyük heves ve gayretle sahiplenilen, altyapısında üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olan Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşabilmek için çalışacaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Şengül, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurula AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu katıldı.





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