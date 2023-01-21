Samsun’da çıkan yangında bahçedeki ağaçlar zarar gördü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında ağaçlar zarar gördü.

Alparslan Mahallesi Tütüncüler Sokak'ta Ş.Ş, atıl haldeki eşyaları yakmak istedi. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevreye sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangında bahçedeki ağaçlar zarar gördü.





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