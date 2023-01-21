Samsun'da bıçakla saldırdığı karısını yastıkla boğmaya çalıştığı iddia edilen koca tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçakla saldırdığı karısını kemer ve yastıkla boğmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi'nde E.Y. ile karısı Ö.Y. arasında tartışma çıktı. Karısına bıçakla saldıran E.Y, daha sonra kemer ve yastıkla boğmaya çalıştı.

Komşularının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, E.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.Y'nin psikolojik sorunları bulunduğu, Ö.Y'nin ise koruma altına alındığı belirtildi.

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