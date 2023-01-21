Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Kırcalı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven ile bir araya geldi.
Kırcalı, daha sonra ilçe merkezinde ziyaretlerde bulundu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
- 19 Mayıs'ta ilkyardım eğitimi
Samsun Valiliği, 19 Mayıs Kaymakamlığı ve İl AFAD Müdürlüğünce yürütülen "Mahalle AFAD Gönülleri" projesi kapsamında 19 Halk Eğitimi Merkezinde vatandaşlara ilkyardım eğitimi verilmeye başlandı.
Proje kapsamında ilçenin Beylik, Cumhuriyet ve Pazar mahallelerinde başlayan eğitim sonucunda her mahallede 15'er kişilik AFAD gönüllüsü ekibi kurulmuş olacak.