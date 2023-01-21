Samsun'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi Bahçeler Sokak'ta yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında A.H. (17), M.M. (16) ve C.M'yi (21) bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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