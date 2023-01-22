Samsun'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, sabah namazı sonrası İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı.

Büyük Cami'de kılınan sabah namazı sonrası İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Müftü Yardımcısı Abdullah Kılıç, camideki programda yaptığı konuşmada, yaşanan olaya tepki göstererek, "Müminler bizim yapmamız gereken bir daha kitaba yeniden dönmemiz. Önce kendimizi düzeltmemiz, sonra ailemizi düzeltmemiz, bunun mücadelesini vermemiz. Sonra hala Batı'yı tanımayan insanlar var, hala onların özlemiyle yaşayanlar var. Onlara kim götürecek İslam'ı? Biz. İslam'ı gündemde tutacağız bunun mücadelesini vereceğiz. Yeryüzünde Müslümanlar, müminler kardeş olacak." dedi.

Kılıç, sabah namazında camilerin doldurularak İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterilmesinin değerli olduğunu, bu saldırıları yapanların, yapılan tepkileri takip ettiğini aktararak, şunları dile getirdi:

"Biz onların kitabını yaktığımızda onların durumu nedir? Onlar bunu çok iyi gözetliyorlar, adımlarını ona göre atıyorlar. Siz sabah buraya gelerek dediniz ki, 'Ben kitabımın yanındayım, benim safım belli, ben müminim, Müslüman'ım bunu tüm insanlığa ilan ediyorum. Ben safımı kitabımın yanında yer alarak gösteriyorum. Bu şuurla mücadelemiz devam ederse Allah'ın izniyle bunların hepsi çok yakında kaybedecek."

Cami çıkışında ise Samsun Milli İrade Platformu adına açıklama yapan Ali Sarıalioğlu, İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayarak, "Hiç usanmadan ve utanmadan İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici Batı dünyası ve destekçileri bilmedir ki Türkiye'de size asla geçit verilmeyecek ve dinine, değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tekbir getirerek dua eden cemaat, daha sonra dağıldı.



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