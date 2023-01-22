Samsun'da kayıp su tankeri internette satılık ilanında bulundu

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SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekipleri kayıp su tankerini internette satılmak istenirken bulup sahibine teslim etti.

İlkadım Kadamut Mahallesi'nde yaşayan F. F, su tankerini köyde çeşmenin önüne bıraktığı yerde bulamayınca İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptığı inceleme sonrası T.Y'nin internette su tankeri satmak için ilan verdiğini tespit etti.

Yapılan görüşmede T.Y, su tankerini D.Ş'den 10 bin 100 lira karşılığında satın aldığını, D.Ş. ise tankeri Derecik'te bulunan bir geri dönüşüm merkezinden satın aldığını iddia etti.

El konulan tanker sahibine teslim edilirken şüpheliler halkında adli işlem başlatıldı.

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