Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Demircideresi köyü Kirenli Mahallesi'ne yol yapılması için çalışma yürütülüyor.

Köy muhtarı Ramazan Özay, yaptığı açıklamada, uzun süredir bekledikleri yolun yapımı için çalışmaların başladığını söyledi.

Mahallede 40 hane bulunduğunu belirten Özay, "Karşı mahallede üç hanemiz bulunuyor. Yol olmadığı için mahalle halkımız evlerine geçerken ciddi anlamda sıkıntı çekmekteydi. Mahallemize yol açma çalışmaları başladı." dedi.

Özay, yolun açılmasında emek ve desteği bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, DSİ Samsun 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, DSİ Bafra İşletme Müdürü Berati Özkan'a teşekkür etti.

- Salıpazarı'nda çıkan yangında büfe kullanılamaz hale geldi

Salıpazarı ilçesinde Devlet Hastanesi yanında bulunan büfede çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Yavaşbey Mahallesi Mevlana Caddesi'nde Zekeriya Yılmaz'a ait büfede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını Samsun Büyükşehir İtfaiye ekipleri söndürdü. Büfe kullanılamaz hale geldi.



- Kavak'ta cami temizliği

Kavak'taki cami ve mescitlerin üç aylar dolayısıyla bakım ve temizliğinin yapıldığı bildirildi.

Kavak Müftüsü Yakup Belen, üç aylar dolayısıyla Kavak merkez ile kırsaldaki cami ve mescitlerin boya, badana, halı yıkama ve temizlik çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Üç ayların recep ayıyla 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacağını belirten Belen, "Cami ve mescitlerimizin periyodik olarak bakım ve temizliğini yapıyoruz. Ancak üç aylar dolayısıyla cami ve mescitlerimiz tekrar gözden geçirilerek günler önce başladığımız bakım ve temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Amacımız vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapabilmelerini sağlamaktır."dedi.

Kavak'ta ibadete açık 2 mescit ve 162 cami olduğu öğrenildi.





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