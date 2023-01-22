Havza'da 124 ünite kan bağışı toplandı

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SAMSUN (AA) - Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 124 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından Samsunspor Futbol Takımı'nın 34 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler ve yaralananlara ithafen Samsun ve ilçelerinde 20-30 Ocak 2023 tarihleri arasında "Bu Kan Sizi Unutur Mu" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasında Havza'da 2 günde 124 ünite kan bağışı alındı.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağışı aracında iki gün boyunca vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan bağışında bulunanlara kampanya kapsamında Samsunspor atkısı ve Samsunspor-Erzurumspor maçının bileti hediye edildi. Ayrıca bağışçılara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

Kan Bağışı kampanyasına destek veren Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ve Genç Kızılay Havza Şubesi ile gönüllü Kızılaycılar tarafından halka broşür dağıtarak kan bağışına davet edildi.



Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Havza'da iki günde 124 ünite kan toplandığını belirterek, "Bu elim kazada vefat eden tüm sporcu ve yöneticilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı ömürler diliyorum. Kampanyamıza destek olan tüm halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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