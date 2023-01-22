Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde Terme Çayı Islah Projesi'yle ilgili çalışmalar devam ediyor.



Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ali Kılıç ile DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, teknik heyetle, yapılacak çalışmalar hakkında geniş kapsamlı toplantı gerçekleştirdi.

Kılıç, Terme Çayı Islah Projesi'nin hız kazandığını belirterek, şehir merkezinde çay yatağının genişliğini 50 metreden 80 metreye çıkaracak projede son aşamaya gelindiğini duyurdu.



Terme Çayı Islah Projesi'nin etüt ve haritalama çalışmalarının daha önce tamamlandığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:



"DSİ Bölge Müdürümüz Sayın Köksal Buğra Çelik'le istişarede bulunarak, projeyi hızlandırmak için çaba gösteriyoruz. Şehir merkezimizde Terme Çayı'nın genişliğini 50 metreden 80 metreye genişleterek, çift taraflı kazık sistemli duvarlar yapılacak. Terme Belediyesi olarak, tüm çalışmalarımızı bu plana göre tamamladık. Daha önce etüt ve haritalama çalışmaları tamamlandı. Statik proje çalışmaları devam ediyor. Projenin yapım çalışmalarına en kısa süre içinde başlanacak. İlçemizde her yağmurda yaşanan sel korkusu artık tarih olacak. Günü birlik değil 50 yıl sonrasını planlayarak, projelerimizi geliştiriyoruz. İlçenin kronikleşmiş sorunlarına neşter vurmak için çalışıyoruz. Göz boyayacak, günü kurtaracak projelerle değil, geleceğimizi kurtaracak projelere enerjimizi harcıyoruz. Islah projesi ile ilçemizin sel sorununu çözeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.