Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne ait nöbet kulübesinde yangın çıktı

SAMSUN (AA) - Vezirköprü İlçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait odun deposundaki nöbet kulübesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Atatürk Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğüne ait odun deposundaki nöbet kulübesinde sobadan yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerince, depodaki odunlara sıçramadan söndürüldü. Nöbet kulübesi kullanılamaz hale geldi.
Atatürk Mahallesi Muhtarı Ayhan Alper, kulübedeki nöbetçilerin bağırması üzerine yangını fark ettiklerini ve hemen itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, "İtfaiye ekiplerimizin anında müdahalesi sonrası yangın kontrol alına alındı. Can kaybının olmaması sevindirici." dedi.