Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

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SAMSUN (AA) - Alaçam'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Sezgin Acar (37), yönetimindeki 55 TA 063 plakalı traktör, Kızlan Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Traktör ile römorku arasında sıkışan Acar, olay yerinde öldü.

Acar'ın cenazesi Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, traktörde yüklü kaçak orman emvaliyle ilgili adli tahkikat başlattı.





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