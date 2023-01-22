Samsun'da AK Parti 91'inci Genişletilmiş İl Danışma Meclisi ve Vefa Buluşması düzenlendi

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sevgili gençler hani dünya 5'ten büyük diyoruz ya, bu ne demek? Yeni bir küresel sistemi kurmak istiyoruz demektir. Belki biz göreceğiz görmeyeceğiz ama Allah'a yemin olsun ki sizler dünyada yeni bir sistem kurulduğunu, yeni bir Birleşmiş Milletler oluştuğunu, dünyada yeni bir ekonomik ve siyasal düzenin kurulduğunu ve buna Türkiye'nin öncülük ettiğini mutlaka ama mutlaka göreceksiniz." dedi.

Kurtulmuş, Atakum Sanat Merkezi'nde partisince düzenlenen "91'inci Genişletilmiş İl Danışma Meclisi ve Vefa Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinin 20 yıldır süren eser ve hizmet siyasetinin millet tarafından onaylanacağı bir seçim olacağını söyledi.

2023 seçimlerinin AK Parti'nin açık ara birinci olarak sandıklardan çıkacağı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceği bir seçim olacağını ifade eden Kurtulmuş, AK Parti iktidarları döneminde yapılan önemli çalışmaları sıraladı.

- "Şimdi İHA'larımızı SİHA'larımızı yapıyoruz"

Türkiye'nin, insansız savaş uçağı yapabilir hale geldiğine işaret eden Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti'nin 20 yıldaki en büyük başarıları nedir derseniz? Bütün bunların yapılmasına vesile olan unsur AK Parti'nin vesayetlerle mücadelede başarılı olması ve vesayet odaklarını tarihin çöplüğüne, karanlık odalarına atmış olması. Şimdi İHA'larımızı SİHA'larımızı yapıyoruz. Türkiye'de şimdi helikopter motorlarımızı yapıyoruz. Çok kısa müddet sonra tam manasıyla savaş uçaklarının motorlarını yapabilecek hale geleceğiz. Türkiye, çok yakın zaman sonra kendi uzay istasyonu olan, uzay çalışmalarını yürüten bir ülke haline gelecek. Türkiye TOGG'u piyasaya sürdüğü zaman hepimiz o gün ne kadar sevindik. Ben o töreni ömrüm boyunca unutamam ama sorun şu, Türkiye 1961'de kendi arabasını yapmıştı. Niye 1961'de yaptığı Devrim arabalarına müsaade etmediler. Çünkü emin olun içerideki birtakım uzantıları, maşaları, yani vesayet odaklarının elemanları Türkiye'nin 1961'de yerli arabasını yapmasına müsaade etmediler. 1930'lu yıllar Vecihi Hürkuş ismini hepimiz biliyoruz. Televizyonlardan artık duyuyoruz. Onu da söyleyeyim, vesayetin koyu olduğu zamanlarda Vecihi Hürkuş'un ismini bilen çok az insan vardı. Nuri Demirağ'ın ismini öyle kolay kolay her yerde söylemek mümkün değildi. 1930'larda Türkiye kendi uçağını yaptı. 1940'larda Nuri Demirağ uçağını yaptı ama yaptırmadılar. O zaman vesayet odaklarının Türkiye'deki maşaları Türkiye uçağını yapmasın diye bunlara engel oldular. Allah'a çok şükür eğer bugün bunları yapıyorsak en önemli kazanımımız olan vesayet odaklarını yenmeyi başarmış olmamızdandır. Vesayetin Türkiye siyaseti üzerindeki etkisini hemen hemen sıfırlamış olmamızdır."

Türkiye'nin yakın tarihte AK Parti'ye yönelik kapatma davası, 17-25 Aralık ve Gezi Parkı süreci gibi birçok vesayet odaklarıyla mücadele ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Allah'a çok şükür bütün o badireleri geride bıraktık. Bütün bunların hepsinin vesayet odaklarının artık tarihin çöplüğe gönderildiğinin son alameti ise 15 Temmuz gecesindeki direniştir. Milletimizin vesayetçilere fırsat vermeyen o şanlı kahramanlığıdır, direnişidir." diye konuştu.

Vesayet odakları için gözü açık kalmayı sürdüreceklerini bunların bir kısmının içerden bir kısmının da dışarıdan kurgulu olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, milletin, vesayetlerden kurtulmuş Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetine vereceği onay açısından 2023 seçimlerinin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı hedeflerinin olduğunu bunun için kadrolarının çalıştığını anlatan Kurtulmuş, davalarının yeniden güçlü Türkiye'yi kurmak olduğunun altını çizerek, "Yeryüzünde mazlumlara öncülük etmek, yeryüzünde adil, hakkaniyetli bir sisteminin kuruluşunu tesis etmektir. Bunun için mücadele ediyor, gayret ediyoruz. Bugün belli bir noktaya geldik. Otuz sene önce, kırk sene önce 'şu da olsun' dediğimiz hemen hemen her şeyin gerçekleştiği bir dönemdeyiz. Allah' çok şükür Ayasofya'nın zincirleri kırıldı, Ayasofya kıyamete kadar Müslümanların ibadetine açık kalacak." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye Yüzyılı'nın özeti ne derseniz? Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye"

Kurtulmuş, Türkiye'nin altyapısını tamamladığını ve yeni hedefler ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Sanayisiyle, teknolojisiyle, toplumsal yapısıyla, demokrasisiyle daha çok gelişen ve vesayeti yok eden milli iradenin hakimiyetiyle Türkiye bir seviye kazandı. Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Yeni bir döneme geçiyoruz, yeni bir merhaleye ulaşıyoruz. Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı olan önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak ve Türkiye dünyada söz ve karar sahibi bir ülke olacak. 'Türkiye Yüzyılı'nın özeti ne derseniz? Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye... Söylediği zaman dünyada artık dengeleri bozan, dengeleri değiştiren dünyada rol belirleyen bir ülke Allah'ın izniyle olacağız. Sevgili gençler hani dünya 5'ten büyük diyoruz ya, bu ne demek? Yeni bir küresel sistemi kurmak istiyoruz demektir. Yeni bir dünya sisteminin kurulması için mücadele etmek, öncülük etmek fikridir. Belki biz göreceğiz görmeyeceğiz ama Allah'a yemin olsun ki sizler dünyada yeni bir sistem kurulduğunu, yeni bir Birleşmiş Milletler oluştuğunu, dünyada yeni bir ekonomik ve siyasal düzenin kurulduğunu ve buna Türkiye'nin öncülük ettiğini mutlaka ama mutlaka göreceksiniz."

Türkiye'nin bu yükselişini herkesin gördüğünü artık Türkiye'nin rol belirleyen bir ülke olduğunu Rusya ve Ukrayna arasındaki barışı sağlamak için mücadele ettiğini anlatan Kurtulmuş, "Onun için Türkiye'ye sağ ve soldan çelme takılmak" istendiğini ifade etti.

İsveç'te yaşanan olayların da tesadüf olmadığını belirten Kurtulmuş, "Besledikleri terör gruplarına her türlü eylem fırsatını veriyorlar, arkasında da dün bütün dünyanın gözü önünde bir siyasetçi müsveddesi bir faşist, bir İslam düşmanı, bir yüz karası herifin eline Kur'an-ı Kerim verip yaktırıyorlar. Ya da yakmasına zemin hazırlıyorlar. Ya da yakması için yapacağı o eyleme güvenlik şemsiyesi oluşturuyorlar. Sonuna kadar şiddetle lanetliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın olmaması için önümüzdeki günlerde daha ne provakasyonlar yapacaklar? " diye konuştu.

- "Türkiye Yüzyılı'nın istikamet tayin eden ilk seçimi olan 2023'e bütün gücümüzle hazırlanacağız"

Kurtulmuş, Türkiye'nin 2023'te önemli bir seçime girmeye hazırlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın istikamet tayin eden ilk seçimi olan 2023'e bütün gücümüzle hazırlanacağız. Bu seçimin önemini zaten bizler, sizler kavrıyorsunuz da bütün çevrenizdeki insanlara anlatacağız. Kavramalarına, daha sıkı çalışmalarına vesile olacağız. Elin oğlu içerden, dışardan çelme takmaya çalışıyor ya, hedef Türkiye Yüzyılı'na Türkiye'nin ulaşmamasını sağlamaktır. Bizim hedefimiz de Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açmak ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmektir. Samsun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 67 verirse yüzde 70 de verir, yüzde 75 de verir daha fazla da oy almayı da Allah'ın izniyle başarır. On beş seçim kazanmış bir partinin mensupları olarak konuşuyoruz, 16'ıncı seçim önümüzdedir. AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın başarısı nedir derseniz, 50 madde sıralanabilir. Birinci sıraya ben şunu koyarım, milletin gönlüne girmeyi başarabilmenizdir. Gönüllere girmeyi başardığınız için bu kadar başarılı oldunuz. Şimdi 2023 seçimlerinde önümüzde çok daha büyük bir hedef vardır. Gönlüne girmeyi başardığımız milletimizin gönlünden düşmemeyi başaracağız."

- Karaaslan'dan İsveç'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da İsveç'te devlet kontrolünde Kur'an-ı Kerim yakanlara tepki gösterdi.

İsveç'in, terör eylemlerinin merkezi haline geldiğini dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"İsveç'in meydanları teröristlerden geçilmeyen duruşuyla birlikte başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ama sadece ona değil, milletimize, ülkemize hakaret içerikli eylemlere izin verdiğini hep birlikte gördük. Ülke olarak buna tepkimizi verdik. Hem bu eyleme, teröristlere kucak açarak izin veren hem de bir güvenlik teşkilatı olan NATO'ya girmek için yine bizim gözümüzün içine bakan İsveç'in bu tutumunu elbette milletimizin takdirine bırakıyoruz. Fakat gün geçmedi ki bu kez kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan büyük saygısızlığın adresi yine İsveç oldu. İnsan haklarından bahseden, demokrasiden bahseden, özgürlükten dem vuranların bugün 2 milyara yaklaşan İslam alemini ve bu coğrafyanın haklarını tamamen görmezden gelen bu saldırı karşısında İsveç'i lanetliyoruz. Bu saldırılara asla fırsat vermeyeceğimizin, insanlık suçlarına, nefret suçlarına karşı kararlı mücadelemizi Türkiye olarak sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz. En güzel cevabı gençlerimiz verdi. Bu sabah 81 ilimizde 90 binden fazla camimizi doldurdu gençlerimiz. Biz Müslümanlar olarak, İslam alemi olarak, İsveç'e, onun dışında teröre kucak açan insanlık karşısında insanlık suçları işlemeye devam edenlere karşı mutlaka en güçlü tavrı göstermeye en üst düzeyde devam edeceğiz, hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Toplantıya, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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