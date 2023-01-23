Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, A.B.T. idaresindeki 55 ACH 080 plakalı otomobil, Liman Mahallesi kavşağında Ö.F.Ö'nün kullandığı 16 ALU 036 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada Ö.F.Ö. ile motosiklette bulunan U.B.Ç. yaralandı. Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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