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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 22 meslek lisesindeki üretimle 30 milyon lira gelir elde edildi

AA

Samsun'da 22 meslek lisesindeki üretimle 30 milyon lira gelir elde edildi

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Samsun'da pek çok alanda üretim yapan ve döner sermayeye sahip 22 meslek lisesinin geçen yılki üretimlerinden 30 milyon lira gelir elde edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 55 meslek lisesinden döner sermayeye sahip 22'sinin atölyelerinde mobilya, temizlik ve hastane malzemesi ile gıda gibi ürünler imal edilerek piyasaya sunuluyor.

Öğrenciler bu sayede mesleğin inceliklerini öğrenirken, aynı zamanda aylık 2 bin 550 lira kazanma imkanı buluyor.

Bu kapsamda 2021 yılında 14 milyon lira ciro yapan 22 meslek lisesi, geçen yıl ciroyu iki kattan fazla artırarak 30 milyon liraya çıkarttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, Samsun'da meslek liselerinin üretim kapasitesinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Bu liselerin döner sermaye felsefesine hakim şekilde çalıştığına işaret eden Ağar, "Samsun'da 55 meslek lisesinde 32 bin öğrencimiz eğitim öğretim imkanından faydalanıyor. Üretim boyutuyla okullarımızı destekliyoruz. Samsun'da çok önemli ürünler yapıyoruz." dedi.

Üretimden hem öğrenciler hem öğretmenler hem de velilerin memnun olduğunu dile getiren Ağar, "İç piyasa ile olan diyaloğumuz gün geçtikçe artarak devam ediyor. Öğrencilerimiz erken yaşta döner sermaye üzerinden gelir elde etme imkanı buluyor. Dolayısıyla hem öğreniyor hem eğleniyor hem de üretimden kaynaklı hak ettikleri ücreti almış oluyorlar. Bu, bizim için de sürekli gelişim anlamında önemli bir çalışma alanı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Ağar, bazı meslek lisesi öğrencilerinin okulu bitirir bitirmez iş imkanına kavuştuğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Özellikle tematik alanda bazı okullarımız uzmanlık güçlerini artırıyor. Bu noktada Samsun'da denizcilik alanında eğitim öğretim yürüten liselerimizde daha mezun olmadan çocuklarımız, iş garantisi ile hayatlarına başlıyor. Burada yaptığımız şey, çocuklarımızı ilgi ve yeteneklerine göre desteklemek, sanayi ve eğitim işbirliklerini artırmak, her çocuğumuzun hak ettiği değeri mesleki eğitim alanında görmesini sağlayarak ülkemizin bu noktada atılım yapmasına fırsat oluşturmak."

- Öğrenciler hem okuyup hem gelir elde etmekten memnun

Giyim üretim teknolojisi alanı 11. sınıf öğrencisi Mine Öztürk hem okuduğunu hem de mesleğini öğrendiğini belirterek, "Mesleğimi seviyorum. Atölyede yaptığımız işin karşılığını da devletimizden alıyorum." diye konuştu.

Aynı bölümde 9. sınıf öğrencisi Mert Erdem de gelecekte eğitim aldığı alanda şirket kurmak istediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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