Samsun'da MHP 3 ilçeye yeni başkan atadı

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SAMSUN (AA) - MHP Samsun İl Başkanlığı, Atakum, Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerine yeni başkan atandığını bildirdi.

MHP Samsun İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Atakum İlçe Başkanı Murat Akoğlu, Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün ve Tekkeköy İlçe Başkanı Köksal Kısa'nın genel merkezleri tarafından görevden alındığı, yerlerine Atakum İlçe Başkanlığına Metehan Yusufoğlu, Çarşamba İlçe Başkanlığına Harun Kaya ve Tekkeköy İlçe Başkanlığına Hakan Süzer'in atandığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra, 2023 lider ülke Türkiye şiarıyla çıktıkları yolda çalışmalarına hız verdiklerini aktardı.

Partilerinde yeni görev alanların en üst düzeyde hizmet vereceklerine inandığını aktaran Kandıra, "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin dile getirdiği gibi, '2023, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın önsözü, ön yüzü, öncü yılı olacaktır. Geçmiş dönemde görev yapan ilçe başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eder, görev alan ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerine muvaffakiyetler dilerim." ifadelerini kullandı.





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