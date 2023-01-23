Samsun'da kadın girişimciler ile üniversiteliler buluştu

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SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesindeki TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın Girişimcilik Topluluğu üyesi gençlerle bir araya geldi.

Samsun TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Akyüz ve OMÜ Kadın Girişimcilik Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Canan Kazak'ın da bulunduğu buluşmada gençlerle istişare yapıldığı belirtildi.

Buluşmada kadın girişimciliği konusundan farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Akyüz, "Çalışmalarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde girişimcilik odağında gerçekleştiriyoruz. Girişimcilik birden çok ayağı olan bir kavram. Dolayısıyla bu konuda istediğimiz hedefleri yakalayabilmek için iyi bir altyapı oluşturmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Akyüz, gençlerin varlığını çok önemsediklerini vurgulayarak, "Onları girişimcilik çatısı altında bir araya getirmek adına OMÜ'de aynı zamanda kurul üyemiz de olan Prof. Dr. Canan Kazak danışmanlığında Kadın Girişimcilik Topluluğumuzun kurulmasına vesile olduk. Kısa zamanda güzel mesafe katettik." değerlendirmesinde bulundu.





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