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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Büyükşehir Belediyesi doğal taş ürünlerinden 30 milyon lira ciro yaptı

AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi doğal taş ürünlerinden 30 milyon lira ciro yaptı

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi'nde yapılan faaliyetlerden geçen yıl 30 milyon 39 bin 599 liralık ciro elde edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atakum imçesindeki 20 bin metrekarelik alanda 24 saat faaliyet gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi'nde Nebiyan Dağı'ndan çıkarılan tonlarca ağırlığındaki kayalar işleniyor.

Bilgisayar ortamında hazırlanan iki boyutlu tasarımlar, çift vardiya sistemiyle çalışan 57 taş ustasının elinde sanatsal motiflere dönüşüyor.

Tesiste bahçe mobilyaları, kuş evleri, çeşme ve saksı modelleri, şömine, süs havuzları ve dekoratif objelerin yanı sıra taş blok, bordür, araç engeli gibi taşlar da üretiliyor.

Tesiste ayda 6 bin ila 8 bin metrekare arasında plak taş, yılda 15 bin ton blok kaya işleniyor. Kentte geçen yıl yürütülen 177 proje için 14 milyon 623 bin 851 liralık üretim yapılan tesiste piyasadan gelen özel siparişler de karşılanıyor.

Geçen yıl Ankara, Trabzon, Elazığ, Tunceli, Afyonkarahisar, Bursa, Konya, Ordu ve Aydın'a doğal taş ürünleri satan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ihracat gerçekleştirdi.

Tesisten yurt içi ve yurt dışına yapılan satıştan geçen yıl 15 milyon 415 bin 748 lira kazanan Belediye, toplamda ise 30 milyon 39 bin 599 liralık ciroya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yıl tesisten elde edilen geliri 60 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Üreterek şehrimizin değerine değer katarak, kalkınmasına destek veriyoruz. Burada en önemli şey, ürettiğimiz doğal taş ürünlerimizin dünya pazarında daha çok yer bulmasıdır. Çevre düzenleme projelerinde ihtiyacımız olan taş ürünlerini piyasadan almayıp kendimiz üretiyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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