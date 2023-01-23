Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Özellikle kandillerin vazgeçilmezi olan kandil simidi, ilgi görmeye devam ediyor.

Ladik ilçesinde 3 ayların başlamasıyla kandil simidi ve fırınlarda ekmek yaptırıp üzerine helva koyarak dağıtma geleneği devam ediyor.

İlçede pastane sahibi Fikret Baştan, kandil simidi satışının dini günlerde yoğun olduğunu belirterek, "Kandil simidinin içinde süt, tereyağı ve mahleb bulunuyor. Sade ve susamlı olarak iki çeşit yaptığımız simitleri vatandaşlar büyük ilgi göstererek alıyor. Dağıtmak için kandil simidi talep edenler de bulunuyor." dedi.

Çiftlik pastanesinin ustası, aynı zamanda Havza Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olan Özge Baştan, kandil simidinin ağızda dağılması ve kıtır kıtır olmasının pekmez ve mahlepten kaynaklandığını ifade etti. ​​​​​​​





- Müftü Belen'den Kaymakam Atar'a ziyaret

Kavak Müftüsü Yakup Belen, üç ayların başlaması ve Regaip Kandili dolayısıyla Kaymakam Faruk Atar'ı ziyaret etti.

Belen, ziyarette Atar'ın üç aylarını ve 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaip Kandili'ni kutladı.

Belen, ayrıca Yaşar Doğu Mahallesi'nde yapımına başlanılan müftülük külliyesi ile diğer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Verdiği bilgilerden dolayı Belen'e teşekkür eden Atar, tüm ilçe halkının üç aylarını ve Regaip Kandili'ni kutladı.





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