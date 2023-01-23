Terme'de TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Terme'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından çiftçileri bilgilendirmeye yönelik toplantı gerçekleştirildi.

TARSİM Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Tuba Cingöz, toplantıda çiftçilere bilgi paylaşımında bulundu, soruları yanıtladı.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Veriler Şube Müdürü Erol Baş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve çiftçiler katıldı.





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