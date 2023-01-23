Ahmet Sezgin'in şiiri bestelenerek TRT Türk sanat müziği repertuvarına girdi

SAMSUN (AA) - Terme'de eğitimci şair Ahmet Sezgin'in şiiri, Özdemir Hafızoğlu tarafından bestelenerek TRT Türk Sanat Müziği repertuvarına dahil edildi.
Sezgin'in "Cemre Düşse Kalbime O Rahmeti Anarak" isimli şiiri, Hafızoğlu tarafından Kürdili-Hicazkar makamında bestelendi. Eser, TRT Türk Sanat Müziği kurulundan geçerek repertuvarına girdi.
Sezgin, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Hafızoğlu tarafından şiirimizin bestelenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Şarkının Akçaabat Kültür Merkezi'nde icra edilmesinden büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirten Sezgin, "Türkiye'de Türk sanat müziği beste yarışmalarında birçok ödüller alan Özdemir Hafızoğlu hocama şiirimizi bestelemeye layık bulmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Nice güzel bestelere imza atarak Türk müziğine uzun yıllar hizmet etmesini diliyorum." dedi.