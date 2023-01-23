Terme'de "Merhaba Bebek Projesi" devam ediyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAMSUN (AA) - Terme'de "Merhaba Bebek Projesi" kapsamında yeni doğan bebeklere ilk hediyeleri Terme Belediyesi tarafından verilmeye devam ediyor.

İlçede proje kapsamında yeni doğan bebeklere ilk hediyeleri, Terme Belediyesi tarafından veriliyor.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri "Merhaba Bebek Projesi" ile ailelerin mutlu günlerinde yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.



Bebek sahibi ailelere bebek çantaları hediye ettiklerini anlatan Kılıç, "Bebek sahibi olan ailelerin en mutlu günlerinde yanlarında olmayı ve aile bütçelerine katkı sağlamayı amaçladık. Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde iyi günde kötü günde vatandaşların yanında oluyoruz." dedi.

Terme'de her bireyin önemsediklerini vurgulayan Kılıç, "Çocuklar bizim, Terme'mizin ve ülkemizin geleceğidir. Termelilerin ilk hediyesi bizden olsun istiyoruz. Rabb'im tüm yavrularımızı ailelerine bağışlasın, vatana millete hayırlı evlat eylesin. Tüm hemşehrilerimiz, doğumdan itibaren Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak bebek çantalarını ücretsiz şekilde adreslerine talep edebilirler." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.