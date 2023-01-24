Çarşamba'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlyas K. (63) idaresindeki 06 AY 0316 plakalı hafif ticari araç, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Alibeyli Mezarlığı mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada yaralanan İlyas K, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.