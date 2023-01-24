Samsun'da 503 altın para ve sikke ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 503 altın para ve sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba, Bafra ve Yakakent ilçelerinde tarihi eser ticareti yapıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin B.Ş'ye ait iş yerinde yaptıkları aramada, 503 altın para ve sikke, 12 el yazması kitap ve 2 dedektör bulundu.

Şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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