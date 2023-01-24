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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 503 altın para ve sikke ele geçirildi

AA

Samsun'da 503 altın para ve sikke ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 503 altın para ve sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba, Bafra ve Yakakent ilçelerinde tarihi eser ticareti yapıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin B.Ş'ye ait iş yerinde yaptıkları aramada, 503 altın para ve sikke, 12 el yazması kitap ve 2 dedektör bulundu.

Şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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