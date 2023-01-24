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SAMSUN (AA) - Samsun'da 1280 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde şüphelendikleri iki araçta arama yaptı.

M.Y. ve H.A'ya ait araçlarda yapılan aramada 1280 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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