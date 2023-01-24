Samsun'da jandarmadan toplu taşıma araçlarında "sivil" denetim

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SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince toplu taşıma araçlarında sivil personelle denetim yapıldı.

Jandarma trafik ekipleri, Havza-Vezirköprü kara yolunda toplu taşımacılık yapan minibüslere yolcu gibi binerek, sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadıklarını denetliyor.

Bu kapsamda Vezirköprü Otogarı'ndan hareket eden yolcu minibüsü İmircik Kavşağı mevkisinde durduruldu. Araçtaki sivil görevli kendisini tanıtarak, yolculara uygulama hakkında bilgi verdi.

Hiçbir kural ihlali yapmadığı belirlenen sürücüye, evrak kontrolünün adından trafik ekibince teşekkür edildi.





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