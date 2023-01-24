Salıpazarı'nda çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları tavsiyesi

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SAMSUN (AA) - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından çiftçileri bilgilendirmeye yönelik toplantı gerçekleştirildi.

TARSİM Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Tuba Cingöz, Salıpazarı Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda, tüm bitkisel ürünler, yaş meyve sebze ile kesme çiçek için doğal afetlerden kaynaklanan kayıpların sigorta kapsamında olduğunu söyledi.

Çiftçilerin sigorta son kabul süresini kaçırmamaları gerektiğini belirten Cingöz, "Fındık için 28 Şubat, poliçenin son kesim tarihidir. Çiftçilerimizin olası doğal afet karşısında mağdur olmamaları için tarım sigortasını mutlaka yaptırmaları gerekiyor." dedi.



Cingöz, daha sonra çiftçilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ile Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve çiftçiler katıldı.









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