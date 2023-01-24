Samsun'da 2022'de sağlık kurumlarında 19 milyon hastaya hizmet verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 2022'de sağlık kurumlarında 19 milyon hastaya hizmet verildi

AA

Samsun'da 2022'de sağlık kurumlarında 19 milyon hastaya hizmet verildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da geçen yıl sağlık kurumlarında 19 milyon hastaya hizmet verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yazılı açıklamasında, kentte kamu, üniversite ve özel sağlık tesisleriyle birinci basamak sağlık kurumlarının 2022 yılı hizmet verilerini değerlendirdi.

Her yıl sağlık tesislerine muayene için başvuran hasta sayısının arttığına işaret eden Oruç, "Bu tabloya rağmen Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu sağlık vizyonu, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan yatırımlar ve düzenli sağlık çalışanı istihdamı sayesinde hasta sayısındaki artışa rağmen nitelikli sağlık hizmeti sunabilecek imkanlara sahip oluyoruz." ifadesini kullandı.

Samsun'da 900 yataklı şehir hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatlarının hızla yükseldiğini vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Canik ilçemizde 15 üniteli diş sağlığı merkezimizi 2 Ocak'ta hizmete açtık. 27 üniteli Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 50 üniteli Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi önümüzdeki günlerde açacağız. Havza, Canik, Terme, Ayvacık, Atakum, Bafra, Çarşamba, İlkadım gibi ilçelerimizde 9 yeni aile sağlığı merkezi ve 28 yeni aile hekimliği birimimizi hizmete açtık. Birinci basamak sağlık hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Sağlık hizmetlerimiz sadece fiziki anlamda gelişmiyor, sağlık çalışanı sayımız da artıyor. Son 3 yılda 2 bin civarında sağlık çalışanımızın göreve başladığı ilimizde sadece 2022'de 428'i hekim olmak üzere 738 sağlık çalışanı daha aramıza katıldı."

- Kamu hastanelerinde günlük ortalama muayene sayısı 20 binin üzerinde

Oruç, sağlık alanındaki çalışmalara desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, "2022'de Samsun'da kamu, özel, üniversite hastanelerimiz ve birinci basamak sağlık tesislerimizde toplam 19 milyon hastamız hizmet aldı. Sadece Sağlık Müdürlüğümüze bağlı kamu hastanelerimizde günlük ortalama muayene sayısı 20 binin üzerinde. Hastanelerimizde muayene olan hastalarımızın yüzde 77'si, yani her 10 hastamızın neredeyse 8'i kamu hastanelerimizden hizmet alıyor. Hastanelerimize sadece ilimizden değil, Tokat'tan Çorum'a, Amasya'dan Sivas'a, Ordu'dan Trabzon'a pek çok ilden de hasta geliyor." açıklamasında bulundu.

Sadece il merkezindeki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesinin 3,6 milyona ulaşan yıllık muayene sayısının neredeyse Samsun nüfusunun üç katı olduğuna dikkati çeken Oruç, şunları kaydetti:

"2022'de 130 bin hastamızın yatarak tedavi gördüğü ilimizde 2 milyon 600 acil servis, 918 bin diş muayene, 432 bin tomografi, 216 bin MR hizmeti verildi. 112 acil ambulanslarımız da 134 bin vakaya müdahale etti. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca hizmetiyle ortaya çıkan bu veriler bize devletimizin sağlık alanındaki gücünü ve kamu hastanelerimizin hem ilimiz hem Karadeniz Bölgesi adına önemini bir kez daha gösteriyor. Bu başarıyı ortaya çıkaran sağlık çalışanlarımıza halkımız ve şahsım adına teşekkürü borç biliyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde
YEREL HABERLER Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 71 ...
Salıpazarı'nda çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları tavsiyesi
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda çiftçilere tarım sigortası ...
Samsun'da jandarmadan toplu taşıma araçlarında "sivil" denetim
YEREL HABERLER Samsun'da jandarmadan toplu taşıma araçlarında ...
Samsun'da 1280 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 1280 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun'da 503 altın para ve sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 503 altın para ve sikke ele geçirildi
Çarşamba'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ...
(Görüntülü) SAMSUN&#039;DA EVDE ÇAKMAKLA OYNAYAN ÇOCUK YANGINA NEDEN OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN'DA EVDE ÇAKMAKLA OYNAYAN ...
Samsun'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
YEREL HABERLER Samsun'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden ...
Terme'de "Merhaba Bebek Projesi" devam ediyor
YEREL HABERLER Terme'de "Merhaba Bebek Projesi" devam ediyor
Ahmet Sezgin'in şiiri bestelenerek TRT Türk sanat müziği repertuvarına girdi
YEREL HABERLER Ahmet Sezgin'in şiiri bestelenerek TRT Türk sanat ...
Terme'de TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Terme'de TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun Büyükşehir Belediyesi doğal taş ürünlerinden 30 milyon lira ciro yaptı
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi doğal taş ürünlerinden ...
Samsun'da kadın girişimciler ile üniversiteliler buluştu
YEREL HABERLER Samsun'da kadın girişimciler ile üniversiteliler ...
Samsun'da MHP 3 ilçeye yeni başkan atadı
YEREL HABERLER Samsun'da MHP 3 ilçeye yeni başkan atadı
Samsun'da devrilen motosikletteki trafik polisi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen motosikletteki trafik polisi ...
Samsun'da 22 meslek lisesindeki üretimle 30 milyon lira gelir elde edildi
YEREL HABERLER Samsun'da 22 meslek lisesindeki üretimle 30 milyon ...
Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da ...
AK Parti'li Kurtulmuş: Bu gösteri, Avrupa için alarm zilidir
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş: Bu gösteri, Avrupa için alarm ...
Samsun'da AK Parti 91'inci Genişletilmiş İl Danışma Meclisi ve Vefa Buluşması düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da AK Parti 91'inci Genişletilmiş İl Danışma ...
Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını ...
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne ait nöbet kulübesinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne ait nöbet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.