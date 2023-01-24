Samsun'da 2022'de sağlık kurumlarında 19 milyon hastaya hizmet verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da geçen yıl sağlık kurumlarında 19 milyon hastaya hizmet verildiği bildirildi.



İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yazılı açıklamasında, kentte kamu, üniversite ve özel sağlık tesisleriyle birinci basamak sağlık kurumlarının 2022 yılı hizmet verilerini değerlendirdi.

Her yıl sağlık tesislerine muayene için başvuran hasta sayısının arttığına işaret eden Oruç, "Bu tabloya rağmen Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu sağlık vizyonu, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan yatırımlar ve düzenli sağlık çalışanı istihdamı sayesinde hasta sayısındaki artışa rağmen nitelikli sağlık hizmeti sunabilecek imkanlara sahip oluyoruz." ifadesini kullandı.

Samsun'da 900 yataklı şehir hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatlarının hızla yükseldiğini vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Canik ilçemizde 15 üniteli diş sağlığı merkezimizi 2 Ocak'ta hizmete açtık. 27 üniteli Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 50 üniteli Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi önümüzdeki günlerde açacağız. Havza, Canik, Terme, Ayvacık, Atakum, Bafra, Çarşamba, İlkadım gibi ilçelerimizde 9 yeni aile sağlığı merkezi ve 28 yeni aile hekimliği birimimizi hizmete açtık. Birinci basamak sağlık hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Sağlık hizmetlerimiz sadece fiziki anlamda gelişmiyor, sağlık çalışanı sayımız da artıyor. Son 3 yılda 2 bin civarında sağlık çalışanımızın göreve başladığı ilimizde sadece 2022'de 428'i hekim olmak üzere 738 sağlık çalışanı daha aramıza katıldı."

- Kamu hastanelerinde günlük ortalama muayene sayısı 20 binin üzerinde

Oruç, sağlık alanındaki çalışmalara desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, "2022'de Samsun'da kamu, özel, üniversite hastanelerimiz ve birinci basamak sağlık tesislerimizde toplam 19 milyon hastamız hizmet aldı. Sadece Sağlık Müdürlüğümüze bağlı kamu hastanelerimizde günlük ortalama muayene sayısı 20 binin üzerinde. Hastanelerimizde muayene olan hastalarımızın yüzde 77'si, yani her 10 hastamızın neredeyse 8'i kamu hastanelerimizden hizmet alıyor. Hastanelerimize sadece ilimizden değil, Tokat'tan Çorum'a, Amasya'dan Sivas'a, Ordu'dan Trabzon'a pek çok ilden de hasta geliyor." açıklamasında bulundu.

Sadece il merkezindeki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesinin 3,6 milyona ulaşan yıllık muayene sayısının neredeyse Samsun nüfusunun üç katı olduğuna dikkati çeken Oruç, şunları kaydetti:

"2022'de 130 bin hastamızın yatarak tedavi gördüğü ilimizde 2 milyon 600 acil servis, 918 bin diş muayene, 432 bin tomografi, 216 bin MR hizmeti verildi. 112 acil ambulanslarımız da 134 bin vakaya müdahale etti. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca hizmetiyle ortaya çıkan bu veriler bize devletimizin sağlık alanındaki gücünü ve kamu hastanelerimizin hem ilimiz hem Karadeniz Bölgesi adına önemini bir kez daha gösteriyor. Bu başarıyı ortaya çıkaran sağlık çalışanlarımıza halkımız ve şahsım adına teşekkürü borç biliyorum."





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