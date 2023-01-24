Başkan Kılıç'tan miniklere karne hediyesi

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SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından minik öğrencilere hediyeler verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonla karne heyecanı yaşayan minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Tamamlanan eğitim öğretim yılının ilk döneminin ardından Kılıç, öğrencileri makamında ağırladı.

Terme Belediyesi olarak bugüne kadar çocukların eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını vurgulayan Kılıç, "Terme'mizin ve Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz. Bütün gayretimiz onlara daha güzel yarınlar sunmak ve sahip oldukları imkanları artırmak içindir. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi gösterdikleri gayret ve fedakarlıklarından dolayı kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir sömestr tatili geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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