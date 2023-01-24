Bireysel sulama destek başvuruları başladı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, bireysel sulama destekleme başvurularının başladığını bildirdi.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, bireysel sulama destekleme başvuruları için üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması gerektiğini belirtti.



Başvurularla ilgili üreticilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden detaylı bilgi alabileceğini aktaran Aydemir, "Bu destekleme ile üreticilerimize tarla içi damla, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı damla sulama, lineer veya center pivot, tamburlu, güneş enerjili, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri ile ilgili yüzde 50 hibe desteği verilecek. Başvurular 28 Şubat'a kadar sürecek. Faydalanmak isteyen üreticilerimizin bu tarihi geçirmemesi önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.





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