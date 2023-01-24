Çarşamba'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu

AA

Çarşamba'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm bilincini desteklemek amacıyla ilçenin belirli noktalarına mobil atık getirme merkezleri kurdu.

Çarşamba Belediyesi, ilçede sıfır atık bilinci oluşturmak, geri dönüşümü desteklemek ve israfın önüne geçerek kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla belirli noktalara mobil atık getirme merkezleri kurdu.

Mobil merkezlerde kağıt, karton, plastik, cam atık, metal atık, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve pil toplanılarak geri dönüşüme kazandırılacak. Mobil merkezlerin sayılarının zaman içinde artırılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, plastik, bitkisel yağ ve diğer geri dönüştürülebilir atıkların doğaya atıldığında çevre kirliliğine sebep olduğunu vurguladı.

Mobil atık getirme merkezleri ile bu durumun önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Doğan, "Sahada yerleştirdiğimiz mobil atık merkezlerimiz ile plastik, kağıt, metal, cam, bitkisel, atık yağ, atık pil gibi atıkların ayrıştırılmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda 1. sınıf atık toplama merkezimizin inşaatına da yakın zamanda başlıyoruz. Mobil atık getirme merkezlerindeki atıklar burada toplanarak geri dönüştürülecek." ifadesini kullandı.

Geçen yıl ilçelerinde 3 bin 350 ton geri dönüştürülebilir atık toplandığına dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Temizlik sevgi işi' diyerek ilçemizi daha temiz ve güzel bir hale getiriyoruz. Göreve geldiğimizden beri Çarşamba'mızda 143 mahallemizin tamamına çöp toplama hizmeti götürüyoruz. İlçemizde kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına yeni nesil yer altı ve yer üstü çöp konteyneri sistemiyle hemşehrilerimize hizmet sağlıyoruz. Çarşamba'mızda çevre kirliliğine yol açan kanalizasyon ve koku sıkıntısının önüne geçecek olan biyolojik atık su arıtma tesisinde de sona yaklaşıldı. Çarşamba'mız için her zaman daha iyisini, daha güzelini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bireysel sulama destek başvuruları başladı
YEREL HABERLER Bireysel sulama destek başvuruları başladı
Başkan Kılıç'tan miniklere karne hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan miniklere karne hediyesi
Samsun'da 2022'de sağlık kurumlarında 19 milyon hastaya hizmet verildi
YEREL HABERLER Samsun'da 2022'de sağlık kurumlarında 19 milyon ...
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde
YEREL HABERLER Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 71 ...
Salıpazarı'nda çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları tavsiyesi
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda çiftçilere tarım sigortası ...
Samsun'da jandarmadan toplu taşıma araçlarında "sivil" denetim
YEREL HABERLER Samsun'da jandarmadan toplu taşıma araçlarında ...
Samsun'da 1280 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 1280 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun'da 503 altın para ve sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 503 altın para ve sikke ele geçirildi
Çarşamba'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ...
(Görüntülü) SAMSUN&#039;DA EVDE ÇAKMAKLA OYNAYAN ÇOCUK YANGINA NEDEN OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN'DA EVDE ÇAKMAKLA OYNAYAN ...
Samsun'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
YEREL HABERLER Samsun'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden ...
Terme'de "Merhaba Bebek Projesi" devam ediyor
YEREL HABERLER Terme'de "Merhaba Bebek Projesi" devam ediyor
Ahmet Sezgin'in şiiri bestelenerek TRT Türk sanat müziği repertuvarına girdi
YEREL HABERLER Ahmet Sezgin'in şiiri bestelenerek TRT Türk sanat ...
Terme'de TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Terme'de TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun Büyükşehir Belediyesi doğal taş ürünlerinden 30 milyon lira ciro yaptı
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi doğal taş ürünlerinden ...
Samsun'da kadın girişimciler ile üniversiteliler buluştu
YEREL HABERLER Samsun'da kadın girişimciler ile üniversiteliler ...
Samsun'da MHP 3 ilçeye yeni başkan atadı
YEREL HABERLER Samsun'da MHP 3 ilçeye yeni başkan atadı
Samsun'da devrilen motosikletteki trafik polisi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen motosikletteki trafik polisi ...
Samsun'da 22 meslek lisesindeki üretimle 30 milyon lira gelir elde edildi
YEREL HABERLER Samsun'da 22 meslek lisesindeki üretimle 30 milyon ...
Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da ...
AK Parti'li Kurtulmuş: Bu gösteri, Avrupa için alarm zilidir
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş: Bu gösteri, Avrupa için alarm ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.