Çarşamba'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm bilincini desteklemek amacıyla ilçenin belirli noktalarına mobil atık getirme merkezleri kurdu.

Çarşamba Belediyesi, ilçede sıfır atık bilinci oluşturmak, geri dönüşümü desteklemek ve israfın önüne geçerek kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla belirli noktalara mobil atık getirme merkezleri kurdu.



Mobil merkezlerde kağıt, karton, plastik, cam atık, metal atık, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve pil toplanılarak geri dönüşüme kazandırılacak. Mobil merkezlerin sayılarının zaman içinde artırılması planlanıyor.



Belediye Başkanı Halit Doğan, plastik, bitkisel yağ ve diğer geri dönüştürülebilir atıkların doğaya atıldığında çevre kirliliğine sebep olduğunu vurguladı.



Mobil atık getirme merkezleri ile bu durumun önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Doğan, "Sahada yerleştirdiğimiz mobil atık merkezlerimiz ile plastik, kağıt, metal, cam, bitkisel, atık yağ, atık pil gibi atıkların ayrıştırılmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda 1. sınıf atık toplama merkezimizin inşaatına da yakın zamanda başlıyoruz. Mobil atık getirme merkezlerindeki atıklar burada toplanarak geri dönüştürülecek." ifadesini kullandı.



Geçen yıl ilçelerinde 3 bin 350 ton geri dönüştürülebilir atık toplandığına dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:



"Temizlik sevgi işi' diyerek ilçemizi daha temiz ve güzel bir hale getiriyoruz. Göreve geldiğimizden beri Çarşamba'mızda 143 mahallemizin tamamına çöp toplama hizmeti götürüyoruz. İlçemizde kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına yeni nesil yer altı ve yer üstü çöp konteyneri sistemiyle hemşehrilerimize hizmet sağlıyoruz. Çarşamba'mızda çevre kirliliğine yol açan kanalizasyon ve koku sıkıntısının önüne geçecek olan biyolojik atık su arıtma tesisinde de sona yaklaşıldı. Çarşamba'mız için her zaman daha iyisini, daha güzelini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."



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