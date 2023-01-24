Terme Müftüsü Ergül'den Regaip Kandili mesajı

Yüksek zekaya sahip olmak bir lütuf mu yoksa bir lanet mi? İşte yüksek zekaya sahip olan insanların özellikleri

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAMSUN (AA) - Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül, aç aylar ile Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ergül, mesajında, her yıl manevi yenilenme mevsimi olarak gelen üç aylara girilmesinin sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sonu bayrama çıkan kutlu bir mevsim içine girildiğine işaret eden Ergül, "Üç aylar, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, sarsılan ruhi dünyamızı ve kalbimizi onaracağımız, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan bir gönül iklimi, kalplerimizi dinleme zamanı, rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir. Dilimizde arzu, istek, emel, tutku anlamlarına gelen Regaip, geleceğe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkânı veren, her türlü rağbet ve regaibimizi Rabb'imize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir." ifadelerini kullandı.

Türk milleti ve İslam aleminin kandilini kutlayan Ergül, şunları kaydetti:



"Rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, İslam dünyasında akmaya devam eden kanın bir an önce durması, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakması, rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olması ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Mevla'dan niyaz ediyorum. 26 Ocak Perşembe günü idrak edeceğimiz Regaip Kandili gecesi tüm kardeşlerimizi camilerimize ve tarihi Pazar Camisi'nde akşam namazı ile yatsı namazı arası düzenleyeceğimiz programa davet ediyorum."







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.