Terme Müftüsü Ergül'den Regaip Kandili mesajı

SAMSUN (AA) - Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül, aç aylar ile Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ergül, mesajında, her yıl manevi yenilenme mevsimi olarak gelen üç aylara girilmesinin sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Sonu bayrama çıkan kutlu bir mevsim içine girildiğine işaret eden Ergül, "Üç aylar, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, sarsılan ruhi dünyamızı ve kalbimizi onaracağımız, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan bir gönül iklimi, kalplerimizi dinleme zamanı, rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir. Dilimizde arzu, istek, emel, tutku anlamlarına gelen Regaip, geleceğe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkânı veren, her türlü rağbet ve regaibimizi Rabb'imize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir." ifadelerini kullandı.
Türk milleti ve İslam aleminin kandilini kutlayan Ergül, şunları kaydetti:
"Rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, İslam dünyasında akmaya devam eden kanın bir an önce durması, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakması, rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olması ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Mevla'dan niyaz ediyorum. 26 Ocak Perşembe günü idrak edeceğimiz Regaip Kandili gecesi tüm kardeşlerimizi camilerimize ve tarihi Pazar Camisi'nde akşam namazı ile yatsı namazı arası düzenleyeceğimiz programa davet ediyorum."