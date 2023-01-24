Samsun'da 3 kişi silahla ve darp sonucu yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla ve darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi'nde H.A. (26), evinde arkadaşları C.Ö. (26), U.Ö. (19) ve D.K'yi (23) ağırladı. Evden ayrılan D.K, bir süre sonra yanında Z.Ç. (30) ve B.Ç. (25) ile geri döndü.

İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Z.Ç, tabancayla ateş ederek C.Ö'yü bacağından yaraladı, silahın kabzasıyla da H.A. ve U.Ö'yü darbetti.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

D.K, polis ekiplerince olayda kullanılan silahla yakalandı. Ekipler, kaçan Z.Ç. ve B.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.





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