Samsun'da zabıta ekipleri marketleri denetledi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde ve semt pazarlarında reyon ve kasa fiyatlandırmalarını denetledi.
Canik Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına ilçede bulunan tüm marketlerde ve semt pazarlarında reyon ve kasa fiyatlandırmaları, hijyen, son tüketim tarihi ve gramaj denetimi gerçekleştirdiği belirtildi.
Zabıta Müdürlüğü, Ölçü ve Ayar Memurluğu tarafından ilçede bulunan tüm işletmelerde ve semt pazarlarında kullanılan ölçü ve tartı aletleri denetlenmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, beyanname vermeyen, periyodik kontrol ile muayenesi gerçekleşmeyen, damgasız ölçü ve tartı aleti kullanan esnafın uyarıldığı kaydedildi.