Samsun'da zabıta ekipleri marketleri denetledi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde ve semt pazarlarında reyon ve kasa fiyatlandırmalarını denetledi.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına ilçede bulunan tüm marketlerde ve semt pazarlarında reyon ve kasa fiyatlandırmaları, hijyen, son tüketim tarihi ve gramaj denetimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Zabıta Müdürlüğü, Ölçü ve Ayar Memurluğu tarafından ilçede bulunan tüm işletmelerde ve semt pazarlarında kullanılan ölçü ve tartı aletleri denetlenmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, beyanname vermeyen, periyodik kontrol ile muayenesi gerçekleşmeyen, damgasız ölçü ve tartı aleti kullanan esnafın uyarıldığı kaydedildi.

​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.