Samsun'da firari hükümlü yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, "Hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.T. (26) Fatih Mahallesi'nde ikametinde yakalandı.

İ.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.





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