Samsun'da istihdam organize sanayi bölgeleriyle artıyor

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SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Karadeniz'in hava, kara, deniz ve demir yolu ulaşımına sahip en gelişmiş şehri Samsun'da organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısı Vezirköprü Karma OSB ile 9'a yükseldi.

Vezirköprü Karma OSB ile 8'i sanayi, biri Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) olmak üzere toplam 13 bin dönümlük OSB alanına sahip kent, sanayi siteleri, serbest bölgesi, lojistik merkezi, Teknopark ve AR-GE merkezleri, büyük firmaları ve limanlarıyla bölgenin sanayi başkenti olmaya aday.

Aktif 5 OSB'de toplam 181 yatırımcının bulunduğu ve 10 binin üzerinde istihdamın sağlandığı kentte, diğer OSB'lerin de devreye girmesiyle istihdamın 25 bine yükselmesi hedefleniyor.

Metal, makine, gıda, otomotiv ve yedek parça, savunma sanayi, medikal, plastik ve kauçuk ile mobilya alanlarında yapılan yatırımlara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Vali Zülkif Dağlı, AA muhabirine, Samsun'un OSB yatırımlarının artırılmasıyla kalkınacağını söyledi.

Kentte 9'uncu OSB'nin kuruluşunu yeni tamamladıklarını ve ilk müteşebbis heyet toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Dağlı, "Vezirköprü Karma OSB'de süreç başladı. Yakın zamanda yatırımcılarımıza açacağız. İmar planı ve diğer çalışmaları en kısa sürede başlatacağız." dedi.

Dağlı, ekonomik kalkınmanın öncüsü OSB'lerin gelişmesi, üretim, istihdam ve ihracat imkanlarının daha da artması yönündeki çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, bu çalışmalar neticesinde Samsun'a yakın zamanda kazandırdıkları yeni OSB'nin kamulaştırma işlemlerini de tamamlamak üzere olduklarını ifade etti.

- "Çok stratejik yerdeyiz"

Vali Dağlı, Samsun'un lojistik anlamda çok önemli bir noktada olduğunu, bu avantajı fırsata çevirmek istediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Samsun Çarşamba Havalimanı'mız, uluslararası bir havalimanı. Demir yolu Samsun'umuzun hem merkezi hem Kavak, Havza gibi ilçelerimizden geçmekte. Ayrıca üç limanımız var. Dördüncü limanımız bitmek üzere. Bu manada dört ana ulaşım aksının bulunduğu noktadayız. Karadeniz'e giriş noktasındayız, çok stratejik bir yerdeyiz. Geniş tarım arazilerimiz var. Sanayi alanlarımız gayet makbul. Yatırımcılarımızı Samsun'umuza bekliyoruz."

Mevcut OSB'lerin niteliğini artırmaya çalıştıklarını söyleyen Dağlı, "Genişletme yaptığımız OSB'lerimiz var. Kavak OSB'de 580 dönüm daha genişleme alanı kazandık. Havza OSB'de genişleme çalışmaları devam ediyor. Buralara da yeni yatırımcılarımızdan çok büyük talep olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Üretim, sanayi, istihdam olmadan daha rahat, müreffeh bir ülkenin olmayacağına işaret eden Dağlı, "Gençlerimize yeni iş alanları açmak için hep birlikte gayret ediyoruz. Yerel yönetimlerimizle, ticaret sanayi odalarımızla, iş adamlarımızla yakından çalışıyoruz. Daha fazla istihdam için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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