Havza Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığına yeniden Büyük seçildi

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SAMSUN (AA) - Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına üçüncü kez Ömer Büyük getirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Büyük, tek aday olarak katıldı.

Genel kurula katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, "Kooperatifimiz bölgede örnek gösterilen ve kullandırdığı kredi miktarı ile ilçemize önemli hizmetler veren bir kurum. Bu başarılarından dolayı başkanımızı ve yönetimini kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Daha sonra yapılan yapılan seçimde kullanılan 215 oyun tamamını alan Büyük, yeniden başkanlığa getirildi.

Yönetim kurulu ise Hakan Çapan, Ferudun Başaran, Murat Dadaşoğlu ve Muhammed Öksüz'den oluştu.

Kooperatifin denetim kurulu üyeleri Zafer Noyan ve Aykut Kara, bölge birliği temsilcileri ise Ömer Büyük, Ferudun Başaran ve Hakan Çapan oldu.

Büyük, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına destek veren herkese teşekkür ederek, "Var gücümüzle Havza esnafımız için çalışmaya devam edeceğiz. Kooperatifimize sahip çıkan ve genel kurulumuza katılım gösteren tüm üyelerimiz ile misafirlerimize teşekkür ederim." diye konuştu.



Genel kurula Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile kooperatif üyeleri katıldı.

Genel kurul sonunda Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimince ekibince katılımcılara dolandırıcılık ile ev ve iş yerinden hırsızlık konularında broşür dağıtıldı.





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