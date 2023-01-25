Terme Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yılmaz seçildi

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SAMSUN (AA) - Terme Muhtarlar Derneği başkanlığına, Çanaklı Mahallesi Muhtarı Ramadan Yılmaz getirildi.

Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan ve mevcut başkan Murat Dinç'in aday olmadığı genel kurula Çanaklı Mahallesi Muhtarı Yılmaz, tek aday olarak katıldı.



Yılmaz, seçime katılan 60 kişinin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.



Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, burada yaptığı konuşmada, seçilen yeni yönetime başarılar diledi.



Muhtarların demokrasinin en önemli kılcal damarları olduğunu vurgulayan Kılıç, "Mahalledeki insanların, hemşehrilerimizin başı her sıkıştığında, dara düştüğünde ilk ulaştığı insanlar sizlersiniz. Yaptığınız görev zor olduğu kadar kutsal bir görev. Seçiminiz hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin." dedi.

Yılmaz da derneğin kuruluşundan bugüne kadar birlik beraberlik içinde seçimleri yaptıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın güven ve destekten dolayı arkadaşlarımıza ve misafirlerimize teşekkür ederim. Genel kurulumuzun derneğimize, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim." diye konuştu.





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