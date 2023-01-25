AK Parti'li Karaaslan'dan Regaip Kandili mesajı:

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket iklimi olan mukaddes üç aylara ve manevi huzuruyla kuşatan Regaip Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Regaip Kandili'ni içinde barındıran kutlu zaman dilimini insani hasletlerin çoğalması, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekişmesinin vesilesi gördüklerine işaret eden Karaaslan, "Kalpleri hak ve hakikate kapalı kişilerin İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlığının ve çirkin saldırılarının devam ettiği dönemden geçiyoruz. İnsanlığı doğru yola davet eden dinimiz İslam'ı ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık eylemlerle pervasız saldırılarla ve nefret suçlarıyla Türkiye olarak kararlılıkla mücadele ediyoruz. Mukaddes değerlerimize yönelik mütecaviz saldırıları en güçlü şekilde lanetliyor, bu karanlık zihniyetlere müsaade etmeyeceğimizi ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Karaaslan, bu mübarek aylarda edilecek dualarla insanlığın karşı karşıya kaldığı tüm zorlukların üstesinden geleceğine yürekten inandığını vurgulayarak, "Duaların geri çevrilmeyeceğinin müjdelendiği bu kutlu vakitte ülkemizin farklı cephelerde verdiği mücadelenin başarıyla neticelenmesi, milletimizin huzuru, sınırlarımızın içinde ve sınır ötesinde canları pahasına mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin zaferi için ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu müstesna gecenin insanlığın hidayetine, huzur ve esenliğine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.





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