Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi ile annesinin yargılanmasına devam edildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanık ile annesinin yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Baki K. ve annesi Zahide K. ile taraf avukatları katıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 1 Mart'a erteledi.

Kavak ilçesinde geçen yıl 1 Şubat'ta bir aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide K. ile Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşinin evine giden ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen Baki K. tartışıp darbettiği Gülbahar K'yi bıçaklamış, ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan Baki K. ve annesi Zahide K. tutuklanmıştı.



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