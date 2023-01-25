Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yarasa" operetini sahneleyecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Yarasa" operetini sahneye koyacak.
SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü Avusturyalı besteci Johann Strauss II'nin operet türünün başyapıtı olan "Yarasa, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Romantizm ve eğlenceyi içeren operet için İtalya'dan gelen orkestra şefi Patrick David Murray, ilk kez Samsunlu sanatseverlerle buluşacak.
Operette, Türkiye'nin ünlü tenorlarından Hakan Aysev de rol alacak. Operetinin başkemancısı ise Bengi Yardımlı olacak.
Operetin rejisörlüğünü Haldun Özörten, dekor tasarımını Kaan Güreşçi, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, koreografisini Serhat Nüfusçu, koro şefliğini Raushan Baigulakova ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.
"Yarasa" opereti, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 28 ve 30 Ocak'ta saat 20.00'de iki perde olarak sahnelenecek.