Ladik Gölü'nde göçmen kuşlar ve balıklar için yemleme yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, çevresinde 42 farklı kuş türünün yaşadığı ve turna balığının yaşam alanı Ladik Gölü'nde yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yüzer adaların bulunduğu Ladik Gölü'nde kışın göçmen kuş türleri ile balıkların yem bulmakta zorlandığı belirtildi.

Özellikle çok farklı su kuşu ve balık türü popülasyonuna ev sahipliği yapan Ladik Gölü ve çevresinde ekiplerin yemleme çalışması yaptığı aktarılan açıklamada, Ladik ilçesinde kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 10'a kadar düşmesi nedeniyle gölün zaman zaman buz tuttuğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, havaların soğumaya başlamasıyla göl yüzeyinin buz tutmaya başladığına işaret etti.

Buzlanmadan olumsuz etkilenen kuş ve balık türlerinin beslenebilmesi amacıyla gölün belirli noktalarına yem bıraktıklarını belirten Kasap, şunları kaydetti:

"Doğal sit alanlarında canlıların ekolojik yaşamına destek olmak için yemleme çalışması başlattık. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ile Terme Gölyazı Tabiat Parkı'nda da yemleme çalışmasını yapacağız. Sadece can dostlarımız olan sokak hayvanlarının değil, yaban hayatında yaşayan kuş ve balıkların beslenmesine de yardımcı oluyoruz. Ladik Gölü'nün buzlanmaya başladığına ilişkin vatandaşlarımızdan gelen bilgi üzerine hemen harekete geçtik. Yaban hayatının sürdürülebilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."





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