Samsun'da Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 58 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 58 oldu

AA

Samsun'da Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 58 oldu

SAMSUN (AA) - Samsun'da içme suyunun sağlandığı Çakmak Barajı'nda su seviyesinin yüzde 58,61 olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çakmak Barajı'nda geçen yılın ocak ayında yüzde 80 doluluk yaşanırken bu yıl su seviyesinin beklenenin gerisinde kaldığı belirtildi.

Barajda 20 Ocak'ta su seviyesinin yüzde 56'ya düştüğü aktarılan açıklamada, "Bölgesel yağışların başlamasıyla 25 Ocak'ta yapılan ölçümde bu oran yüzde 58,61'e yükseldi. 42 milyon 864 bin metreküp suyun bulunduğu, 73 milyon 139 bin metreküp kapasiteli barajın tamamıyla dolması için 30 milyon 275 bin metreküp suya daha ihtiyaç duyuluyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, barajın tam kapasite dolması için yoğun kar yağışına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti. Su sıkıntısı yaşanmaması için tasarruflu tüketimin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Yağış azlığı sebebiyle Çakmak Barajı'nda ocak ayı su seviyesi olması gerekenin altında kaldı. Bölgesel bazda görülen kısmi yağışlarla doluluk oranı artmaya başladı. Kar ve sağanağın gelmesiyle baraj dolacaktır. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, tüm ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de görülüyor. Arzu ettiğimiz miktarda yağış alırsak barajda su seviyesi eski haline gelecektir. İçme suyu temininde halkımızı susuz bırakmayacağız. Lakin depoladığımız suyu verimli kullanmak durumundayız. Bu sebeple evlerimizde, iş yerlerimizde suyu daha dikkatli ve tasarruflu tüketmeliyiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Samsun Ticaret Borsası
Ladik Gölü'nde göçmen kuşlar ve balıklar için yemleme yapıldı
YEREL HABERLER Ladik Gölü'nde göçmen kuşlar ve balıklar için yemleme ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yarasa" operetini sahneleyecek
YEREL HABERLER Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yarasa" operetini ...
Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi ile annesinin yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi ile ...
AK Parti'li Karaaslan'dan Regaip Kandili mesajı:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan'dan Regaip Kandili mesajı:
Terme Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yılmaz seçildi
YEREL HABERLER Terme Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yılmaz seçildi
Havza Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığına yeniden Büyük seçildi
YEREL HABERLER Havza Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ...
Samsun'da balıkçılar sezondan memnun
YEREL HABERLER Samsun'da balıkçılar sezondan memnun
Samsun'da istihdam organize sanayi bölgeleriyle artıyor
YEREL HABERLER Samsun'da istihdam organize sanayi bölgeleriyle ...
Samsun'da firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'da zabıta ekipleri marketleri denetledi
YEREL HABERLER Samsun'da zabıta ekipleri marketleri denetledi
Samsun'da 3 kişi silahla ve darp sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da 3 kişi silahla ve darp sonucu yaralandı
Terme Müftüsü Ergül'den Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Terme Müftüsü Ergül'den Regaip Kandili mesajı
Çarşamba'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu
YEREL HABERLER Çarşamba'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu
Bireysel sulama destek başvuruları başladı
YEREL HABERLER Bireysel sulama destek başvuruları başladı
Başkan Kılıç'tan miniklere karne hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan miniklere karne hediyesi
Samsun'da 2022'de sağlık kurumlarında 19 milyon hastaya hizmet verildi
YEREL HABERLER Samsun'da 2022'de sağlık kurumlarında 19 milyon ...
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde
YEREL HABERLER Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 71 ...
Salıpazarı'nda çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları tavsiyesi
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda çiftçilere tarım sigortası ...
Samsun'da jandarmadan toplu taşıma araçlarında "sivil" denetim
YEREL HABERLER Samsun'da jandarmadan toplu taşıma araçlarında ...
Samsun'da 1280 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 1280 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun'da 503 altın para ve sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 503 altın para ve sikke ele geçirildi
Çarşamba'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.