Samsun'da Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 58 oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'da içme suyunun sağlandığı Çakmak Barajı'nda su seviyesinin yüzde 58,61 olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çakmak Barajı'nda geçen yılın ocak ayında yüzde 80 doluluk yaşanırken bu yıl su seviyesinin beklenenin gerisinde kaldığı belirtildi.

Barajda 20 Ocak'ta su seviyesinin yüzde 56'ya düştüğü aktarılan açıklamada, "Bölgesel yağışların başlamasıyla 25 Ocak'ta yapılan ölçümde bu oran yüzde 58,61'e yükseldi. 42 milyon 864 bin metreküp suyun bulunduğu, 73 milyon 139 bin metreküp kapasiteli barajın tamamıyla dolması için 30 milyon 275 bin metreküp suya daha ihtiyaç duyuluyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, barajın tam kapasite dolması için yoğun kar yağışına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti. Su sıkıntısı yaşanmaması için tasarruflu tüketimin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Yağış azlığı sebebiyle Çakmak Barajı'nda ocak ayı su seviyesi olması gerekenin altında kaldı. Bölgesel bazda görülen kısmi yağışlarla doluluk oranı artmaya başladı. Kar ve sağanağın gelmesiyle baraj dolacaktır. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, tüm ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de görülüyor. Arzu ettiğimiz miktarda yağış alırsak barajda su seviyesi eski haline gelecektir. İçme suyu temininde halkımızı susuz bırakmayacağız. Lakin depoladığımız suyu verimli kullanmak durumundayız. Bu sebeple evlerimizde, iş yerlerimizde suyu daha dikkatli ve tasarruflu tüketmeliyiz."



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