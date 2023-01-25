Çarşamba'da "Başarı Bedel İster" konferansı düzenlenecek

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi, 2023 Kültür Sanat Günleri kapsamında şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç'in katılımıyla "Başarı Bedel İster" konferansını düzenleyecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, şair ve yazar Genç'in, "Başarı Bedel İster" konferansıyla Çarşamba'da ağırlanacağı belirtildi.
Açıklamada, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde 28 Ocak Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak programda 12 yaş sınırı bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, 2023 Kültür Sanat Günleri kapsamında birbirinden değerli isimleri Çarşambalılarla buluşturacaklarına işaret etti.
Düzenleyecekleri programlarla hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini anlatan Doğan, "Nurullah Genç, konferansta başarının sırlarını anlatacak. Programa tüm hemşehrilerimizi bekleriz." ifadesini kullandı.