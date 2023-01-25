Samsun'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 06 H 9065 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Neriman Seçkin'e çarptı.

Ağır yaralanan Seçkin, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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