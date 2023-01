Samsunspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 30 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı.



Kırmızı-beyazlı futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve top çalma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.



Antrenmanın ardından takım kaptanı Osman Çelik, basın mensuplarına, deplasmanda oynadıkları ve 4-1 kazandıkları Eyüpspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Lider Eyüpspor ile aralarındaki puan farkının 3'e kadar düştüğüne işaret eden Osman Çelik, "Biz futbolcular olarak Eyüpspor karşısına hem farkın kapanması hem de Samsunspor'un 34 yıl önce Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden büyüklerimiz için çıktık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Büyüklerimizin emanetleri emin ellerde. Bizim için her maç ve her puan çok önemli. Emin ve sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Sakatlıklar nedeniyle eksiklerimiz var. Onlar da en kısa zamanda aramıza katılacak." diye konuştu.



Takımda yerli ve yabancı oyuncuların birbirleriyle çok iyi anlaştığını ve tam bir aile ortamında olduklarını anlatan Osman Çelik, şunları kaydetti:

"Yabancı ve yerli oyuncular birbirleriyle çok iyi anlaşıyor. Kamplarda ve Samsun'da beraber hareket ediyorlar. Bunun meyvelerini de idmanda ve maçta ziyadesiyle alıyoruz. Taraftarlarımız içlerini ferah tutsun. O sene bu sene olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluk Samsunspor'a çok yakışacak. Bizim taraftarlardan tek isteğimiz, maça gelmeleri ve bizi desteklemeleridir. Maç içinde geriye düşebiliriz, işte tam o an taraftarlarımıza en çok ihtiyacımızın olduğu an. Onların desteği bize güç katıyor. Sezon sonunda da Allah'ın izniyle asıl yerimiz olan Süper Lig'e hep beraber çıkacağız. Buradan bize her koşulda destek veren başkanımız Yüksel Yıldırım ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz."



