Bandırma Vapuru'nun 40 kat küçük birebir maketini yapıyor

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SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da yaşayan maket gemi ustası Harun Karatay, Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun kırkta bir oranında 1 metre 20 santim boyutundaki maketini yapıyor.

​​​​​​​İlkadım Halk Eğitimi Merkezinde maket usta öğreticisi olan Karatay, Sürmene ve Karadeniz takaları, çektirme gemileri, İzmir kayığı, Nusret mayın gemisi ile yurt dışında yapılan bazı gemilerin modellerini üretiyor.

Atölyesinde isteklilere de maket gemi yapımını öğreten Karatay, Milli Mücadele'yi başlatmak için İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren 48 metre uzunluğundaki Bandırma Vapuru'nun kırkta biri olan 1 metre 20 santim boyutunda yapmak için Temmuz 2022'de çalışmaya başladı.

Bandırma Vapuru'nun önce çizimini yapan Karatay, vapurun tüm parçalarını kırkta bir ölçüsünde hazırlayarak bir araya getiriyor.

Bandırma Vapuru'nun daha önce 12, 32, 48 ve 96 santimetrelik maketlerini de yapan Karatay, son maketini 19 Mayıs 1919'un 104'üncü yıl dönümü etkinliklerinde sergilemeyi hedefliyor.

- "Tersanede ne yapılıyorsa model olarak küçültülmüşünü yapıyoruz"

Harun Karatay, AA muhabirine, 7 yıldır maket gemiler yaptığını söyledi.

Bandırma Vapuru'nun Samsun ve Türkiye'nin en önemli simgelerinden olduğuna işaret eden Karatay, "Bandırma Vapuru'nu hep büyük ölçeklerde yapmayı düşünüyorduk. Küçük boyutlarını yapmıştık ama artık daha büyük ve herkes için daha gerçekçi olabilecek bir model düşündük. Bandırma'nın kırkta bir oranında maketini yapmaya karar verdik." dedi.

Maket üzerinde günde 8 saat çalıştığını dile getiren Karatay, "Bandırma Vapuru'nun ölçeklendirmesi birebir olsun diye kapısı, direkleri, üzerindeki ırgatları, her şeyi ile tek tek uğraşıyoruz. En ince ayrıntısına kadar çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Karatay, biraz da dikkati çekmek için büyük bir gemi yaptığını belirterek, "Model gemiciliği duyurmak istiyoruz. Türkiye'de az daha olsa usta var ama devamı yok bu sanatın. Ustalar hayatını kaybettikçe devamı gelmiyor. Bandırma Vapuru ile aslında bunu duyurmak istedik." diye konuştu.

Gemi yapımında kullandığı yöntemlerin tersanedekilerle aynı olduğunu vurgulayan Karatay, şunları kaydetti:

" Tersanede ne yapılıyorsa model olarak küçültülmüşünü yapıyoruz. Birebir her şeyi var üzerinde. Direği, üzerindeki kulübeler, hatta kapılar açılır kapanır şeklinde, ambarlarını, vinçlerini... Bu gemiler bittikten sonra denize koyup yüzdüreceğim derseniz, yüzecek gemiler."

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