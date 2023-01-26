Bafra Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi büyütülecek

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinin 3 bin metrekare olan alanının 11 bin metrekareye çıkarılması planlanıyor.

Bafra Belediyesi, büyütülmesi planlanan rehabilitasyon merkezinde kedi ve köpeklerin yanı sıra terk edilmiş tüm hayvanların bakım ve tedavisini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da desteklenen proje İl Hayvanları Koruma Kurulunun ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne gönderilecek.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçelerinde yaklaşık 3 bin küpeli sokak hayvanı bulunduğunu, bunun çeşitli sorunlara neden olabildiğine işaret etti.



Mevcut rehabilitasyon merkezinde planlanan tadilat ile kapasite artırılacak olsa da sürekli artan talepleri karşılayacak yeterlilikte bulunmadığını belirten Kılıç, "Bu ihtiyacı karşılayacak büyüklükte alan belirledik. Bu alanda rehabilitasyonu tamamlanan hayvanların şehir merkezindeki popülasyonlarının artması önlenecek şekilde otomatik sulama sistemleri, kulübeler, gölgelik alanlar, besleme noktaları, kontrollü giriş çıkışa imkan sağlayacak geçitler oluşturularak hem hayvanların bakım ve denetimi devam ettirilecek hem de onlara doğal yaşam alanı sunulacak." ifadesini kullandı.



Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı projesinin bir an önce hizmete girmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını aktaran Kılıç, projenin bu alanda örnek gösterilecek şekilde olacağına inandığını kaydetti.





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